Уткин о лидерстве ЦСКА: «Это ненадолго. У команды нет ресурса»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Василий Уткин в видеоподкасте Sports.ru с Вадимом Лукомским и Игорем Кытмановым поделился мнением о лидерстве ЦСКА в РПЛ после 11 туров.

– Сейчас ЦСКА в лидерах.

– Это ненадолго. Все допускают эту ошибку. Никто не может доминировать. Доминировать – по ресурсу – могли бы «Зенит» или «Локомотив», но у них не получается по игровым причинам.

У ЦСКА нет ресурса. ЦСКА допускал ошибки на этом отрезке, но просто так получилось, что это было в еврокубках. Если возьмем все очковые свершения ЦСКА, допустим, по сравнению с «Зенитом» и «Локомотивом», то выяснится, что ЦСКА проиграл свой матч в еврокубках, а «Зенит» и «Локомотив» проигрывали в чемпионате России.

Придет время... Сейчас как раз Валерий Карпин собирается после Лиги Европы приехать в Москву на ЦСКА. Там, я думаю, Роман Еременко еще вспоминает массу интересного, – отметил Уткин.