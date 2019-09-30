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Уткин о лидерстве ЦСКА: «Это ненадолго. У команды нет ресурса»

30.09.2019 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Василий Уткин в видеоподкасте Sports.ru с Вадимом Лукомским и Игорем Кытмановым поделился мнением о лидерстве ЦСКА в РПЛ после 11 туров. 

– Сейчас ЦСКА в лидерах. 

– Это ненадолго. Все допускают эту ошибку. Никто не может доминировать. Доминировать – по ресурсу – могли бы «Зенит» или «Локомотив», но у них не получается по игровым причинам.

У ЦСКА нет ресурса. ЦСКА допускал ошибки на этом отрезке, но просто так получилось, что это было в еврокубках. Если возьмем все очковые свершения ЦСКА, допустим, по сравнению с «Зенитом» и «Локомотивом», то выяснится, что ЦСКА проиграл свой матч в еврокубках, а «Зенит» и «Локомотив» проигрывали в чемпионате России.

Придет время... Сейчас как раз Валерий Карпин собирается после Лиги Европы приехать в Москву на ЦСКА. Там, я думаю, Роман Еременко еще вспоминает массу интересного, – отметил Уткин.

 
 
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Журналист Василий Уткин в видеоподкасте Sports.ru с Вадимом Лукомским и Игорем Кытмановым поделился мнением о лидерстве ЦСКА в РПЛ после 11 туров.
 
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