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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, Демидик – 6-я, другие результаты

30.09.2019 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе были разыграны 6 комплектов медалей.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

30 сентября

Женщины

Прыжки в высоту 

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04
2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,04
3. Вашти Каннингэм (США) – 2,00
6. Карина Демидик (Беларусь) – 1,96

3000 м с/п

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.57,84
2. Эмма Коберн (США) – 9.02,35
3. Геса Фелицитас Краузе (Германия) – 9.03,30

800 м

1. Халима Накайи (Уганда) – 1.58,04
2. Рэйвин Роджерс (США) – 1.58,18
3. Эйджи Уилсон (США) – 1.58,84

Мужчины

Метание диска

1. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,59
2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 66,94
3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 66,82

5000 м

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 12.58,85
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.59,70
3. Мохаммед Ахмед (Канада) – 13.01,11

400 м с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,42
2. Рай Бенджамин (США) – 47,66
3. Абдеррахман Самба (Катар) – 48,03

 

 
 
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Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе были разыграны 6 комплектов медалей.
 
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