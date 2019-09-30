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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, Демидик – 6-я, другие результаты
30.09.2019 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе были разыграны 6 комплектов медалей.
Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
30 сентября
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04
3000 м с/п
1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.57,84
800 м
1. Халима Накайи (Уганда) – 1.58,04
Мужчины
Метание диска
1. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,59
5000 м
1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 12.58,85
400 м с/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,42
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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, Демидик – 6-я, другие результаты
Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе были разыграны 6 комплектов медалей.
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