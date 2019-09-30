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Валерий Кичин: «Почему кому-то позволено больше других? Например, рукой сыграть в штрафной. И судья ничего не видит»
30.09.2019 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Валерий Кичин прокомментировал работу судей в матче чемпионата Беларуси с «Шахтером» (1:1).
- Учитывая развитие событий в матче с «Шахтером», итоговой ничьей можете быть довольны?
– Двоякие ощущение. С одной стороны, хорошо, что удалось сравнять счет и избежать поражения. С другой — все-таки были настроены победить. Но, увы, не получилось.
- Ряд моментов вызвали немало споров — пересматривали?
– А смысл? Ну, посмотрел видеообзор, лишний раз убедился, что были судейские ошибки. Но в принципе там все и без записи очевидно. Почему, допустим, кому-то позволено больше других? Например, рукой сыграть в штрафной площади. И судья ничего не видит. А кого-то чуть тронешь — сразу звучит свисток.
- Эмоции вашего главного тренера можно оправдать?
– Да, безусловно, – сказал Кичин.
«Динамо» Минск – «Шахтер». Специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ прокомментировал спорные моменты матча
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Валерий Кичин: «Почему кому-то позволено больше других? Например, рукой сыграть в штрафной. И судья ничего не видит»
Защитник минского «Динамо» Валерий Кичин прокомментировал работу судей в матче чемпионата Беларуси с «Шахтером» (1:1).
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