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Король ушел в отставку с поста главного тренера «Волны». Беленко будет исполнять обязанности главкома

01.10.2019 08:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По предложению Наблюдательного совета «Волны» главный тренер клуба Олег Король подал в отставку, сообщает пресс-служба команды.

49-летний специалист возглавил полесский клуб перед началом нынешнего сезона. 

Отметим, тренер Вадим Беленко будет исполнять обязанности главкома «Волны». В 2015 году Беленко уже возглавлял пинскую команду. В июле того же года покинул клуб.

После 22 туров в активе команды 16 очков и она занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги. «Волне» осталось провести еще восемь игр.

 
 
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По предложению Наблюдательного совета «Волны» главный тренер клуба Олег Король подал в отставку, сообщает пресс-служба команды.
 
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