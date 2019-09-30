Король ушел в отставку с поста главного тренера «Волны». Беленко будет исполнять обязанности главкома

Источник материала: Tribuna.com

По предложению Наблюдательного совета «Волны» главный тренер клуба Олег Король подал в отставку, сообщает пресс-служба команды.

49-летний специалист возглавил полесский клуб перед началом нынешнего сезона.

Отметим, тренер Вадим Беленко будет исполнять обязанности главкома «Волны». В 2015 году Беленко уже возглавлял пинскую команду. В июле того же года покинул клуб.

После 22 туров в активе команды 16 очков и она занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги. «Волне» осталось провести еще восемь игр.