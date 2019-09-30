Данило Соуза: «Уровень лиг, в которых я играл до этого, был высоким. Переход в минское «Динамо» – шаг назад»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского Данило Соуза поделился мнением о переходе в стан «бело-голубых».

«Уровень лиг, в которых я играл до этого, был высоким. Переход в минское «Динамо» – шаг назад. Но у меня до этого сезоны были не самые яркие. У меня была травма, поэтому примерно 5-6 месяцев я не играл. Было сложно вернуться в футбол.