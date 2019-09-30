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Данило Соуза: «Уровень лиг, в которых я играл до этого, был высоким. Переход в минское «Динамо» – шаг назад»

01.10.2019 12:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского «Динамо» Данило Соуза поделился мнением о переходе в стан «бело-голубых».

«Уровень лиг, в которых я играл до этого, был высоким. Переход в минское «Динамо» – шаг назад. Но у меня до этого сезоны были не самые яркие. У меня была травма, поэтому примерно 5-6 месяцев я не играл. Было сложно вернуться в футбол.

Я мог остаться в Турции и продолжить играть там. У меня был еще год по контракту. Но там я был только запасным, а я хотел выходить на поле. Я ждал перехода в «Динамо», возможно, тут для меня откроются новые возможности», – сказал Соуза в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Данило Соуза поделился мнением о переходе в стан «бело-голубых».
 
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