|
Гуренко о «Зенит» – «Динамо»: «Я бы очень хотел, чтобы мы проиграли, потому что мы плохо подготовились. Я бы очень хотел, чтобы это было так»
01.10.2019 13:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (1:8) в 3-м квалификационном раунде
«Это до конца жизни меня будет преследовать. Я сам бы хотел узнать, что произошло. У нас была неделя на подготовку к матчу, и так, как выглядели ребята, так они никогда не выглядели. Мы отработали 3 варианта развития событий.
У меня с первых минут было чувство, что что-то идет не то. Что-то менять? Как многие сказали, что, может быть, в перерыве команду не выпустить. Не выйти просто на поле. Но я сказал: «Вы что вообще, соображаете о чем говорите?». Счет 0:1, а я не выпускаю команду? Потом дисквалификация. Не то, что техническое поражение, там могли бы быть пожизненные санкции на клуб.
Я бы очень хотел, чтобы мы проиграли, потому что мы где-то плохо подготовились. Я бы очень хотел, чтобы это было так. Я бы очень хотел, чтобы я пришел и сказал: «Ребята, я вас плохо подготовил, поэтому мы эту игру проиграли». Я бы очень хотел так сказать, но я не могу это сказать, потому что ребята были классно готовы», – сказал Гуренко в эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гуренко о «Зенит» – «Динамо»: «Я бы очень хотел, чтобы мы проиграли, потому что мы плохо подготовились. Я бы очень хотел, чтобы это было так»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (1:8) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)