Гуренко о «Зенит» – «Динамо»: «Я бы очень хотел, чтобы мы проиграли, потому что мы плохо подготовились. Я бы очень хотел, чтобы это было так»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (1:8) в 3-м квалификационном раунде 2018 года.

«Это до конца жизни меня будет преследовать. Я сам бы хотел узнать, что произошло. У нас была неделя на подготовку к матчу, и так, как выглядели ребята, так они никогда не выглядели. Мы отработали 3 варианта развития событий.

У меня с первых минут было чувство, что что-то идет не то. Что-то менять? Как многие сказали, что, может быть, в перерыве команду не выпустить. Не выйти просто на поле. Но я сказал: «Вы что вообще, соображаете о чем говорите?». Счет 0:1, а я не выпускаю команду? Потом дисквалификация. Не то, что техническое поражение, там могли бы быть пожизненные санкции на клуб.