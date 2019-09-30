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Борисовчанин Андрей Арямнов мечтает об Олимпиаде в Токио

01.10.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

На чемпионате мира, который завершился в таиландской Паттайе, борисовский богатырь поднял 426 кг в сумме двоеборья и завоевал серебряную медаль. Корреспондент связался со спортсменом и поинтересовался планами на будущее. 

– После возвращения в Беларусь еще не полностью адаптировался. Очень болят мышцы, но времени на отдых немного: завтра нужно улетать на следующие соревнования, которые пройдут в Сан-Марино. Это один из квалификационных турниров на Олимпийские игры в Токио. Скорее всего, буду выступать не в полную мощь, а если появится кураж, как на чемпионате мира, – пойду до конца.

– Поддержку ощущали?

– Скажу честно: в меня мало кто верил. Поддержка – штука сомнительная: сегодня в тебя верят, завтра – нет. За меня болели моя семья, друзья, тренеры и мой надежный партнер и спонсор.

В Таиланд люди отдыхать летают, а вы железо тягали…

– Один день для отдыха все же случился. Покупался в Сиамском заливе, словил китайского сома. Я ведь серьезный фанат рыбалки! А сом, кстати, очень вкусный был.

– Вы планируете попасть на Олимпиаду в Токио?

– Это моя мечта. Планирую добавить минимум 25 кг к моему теперешнему результату и поднять на Играх 450 кг. Может, больше. В моей весовой категории (109 кг) очень серьезная конкуренция. Она зрелищная, и в ней я чувствую себя уверенно. Симон Мартиросян, Ян Чжэ, Родион Бочков – невероятно крепкие атлеты, а возможность одолеть их на помосте мотивирует меня еще больше. Считаю, что Беларусь способна быть первой в тяжелой атлетике. Когда выиграю Олимпийские игры, попрошу, чтобы гимн нашей страны включили погромче.

Дополнительно

Венцом спортивной карьеры тяжелоатлета стала олимпийская медаль Пекина в 2008 году. В тот момент Андрею было всего 20 лет. В Китае борисовский богатырь впервые в истории тяжелой атлетики установил сразу три мировых рекорда: в рывке – 200 кг, толчке – 236 кг и по сумме двоеборья – 436 кг.

https://www.mlyn.by

 
 
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Олимпийский чемпион 2008 года по тяжелой атлетике 31-летний Андрей Арямнов продолжает доказывать, что его рано сбрасывать со счетов.
 
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