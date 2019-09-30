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01.10.2019 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party-2019 по всей стране набрал серьезные обороты: в кикер уже сыграли в
Если по какой-то причине вы еще не слышали об этом, сейчас самое время: Kicker Grant’s Party – это гарантированно отличный вечер с приятной атмосферой, настоящим шоу и веселой компанией. А еще вы сможете побороться за немаленький призовой фонд: разве не отличный бонус?
Кстати, предыдущий этап турнира прошел в Гомеле:
Не сомневайтесь,
Увидимся на Kicker Grant’s Party-2019!
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