Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party-2019 по всей стране набрал серьезные обороты: в кикер уже сыграли в Минске , Бресте , Витебске , Гродно и Гомеле . Теперь едем в Могилев!

Если по какой-то причине вы еще не слышали об этом, сейчас самое время: Kicker Grant’s Party – это гарантированно отличный вечер с приятной атмосферой, настоящим шоу и веселой компанией. А еще вы сможете побороться за немаленький призовой фонд: разве не отличный бонус?

Кстати, предыдущий этап турнира прошел в Гомеле: посмотрите , как играют в кикер в городе с самым мощным тематическим сообществом в стране.

Не сомневайтесь, скорее регистрируйтесь , берите друзей и приходите: у нас пока осталось несколько свободных мест, но они быстро заканчиваются. Кто знает – возможно, именно вы станете победителем! Могилев, ждем вас!

Увидимся на Kicker Grant’s Party-2019!