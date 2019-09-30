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01.10.2019 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party-2019 по всей стране набрал серьезные обороты: в кикер уже сыграли в Минске, Бресте, Витебске, Гродно и Гомеле. Теперь едем в Могилев!

Если по какой-то причине вы еще не слышали об этом, сейчас самое время: Kicker Grant’s Party – это гарантированно отличный вечер с приятной атмосферой, настоящим шоу и веселой компанией. А еще вы сможете побороться за немаленький призовой фонд: разве не отличный бонус?

Кстати, предыдущий этап турнира прошел в Гомеле: посмотрите, как играют в кикер в городе с самым мощным тематическим сообществом в стране.

Не сомневайтесь, скорее регистрируйтесь, берите друзей и приходите: у нас пока осталось несколько свободных мест, но они быстро заканчиваются. Кто знает – возможно, именно вы станете победителем! Могилев, ждем вас!

Увидимся на Kicker Grant’s Party-2019!    

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party-2019 по всей стране набрал серьезные обороты: в кикер уже сыграли в Минске, Бресте, Витебске, Гродно и Гомеле.
 
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