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Олег Дулуб: «Полезно, если чемпионат выиграет не БАТЭ? Эпоха борисовчан – это была эпоха небольшого застоя для нашего чемпионата»

01.10.2019 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Олег Дулуб расставил по своему предпочтению команды в чемпионате Беларуси.

– Более структурная, более атакующая игра – у Бреста.  Это при тех проблемах, которые есть у них в обороне. А вторая – это «Шахтер». Теневой лидер. Когда все сконцентрированы на двух клубах – на БАТЭ и Бресте, набольшие шансы имеет третий.

Знаете, я переживаю за Брест. Потому что там работает Василий Хомутовский. Мне нравится, как развивается этот клуб последнее время. Этот клуб один из немногих, кто вкладывает в развитие детско-юношеского футбола.

На мой взгляд, это луч света у нас появился. Может, я ошибаюсь, Может, это взгляд со стороны, но мои симпатии на стороне Бреста.

– Для белорусского футбола будет полезно, если чемпионат в этом году выиграет не БАТЭ?

– Как бы ни парадоксально звучало, как говорят последнее время, что это была эпоха БАТЭ. Но, на мой взгляд, это была эпоха небольшого застоя для нашего футбольного чемпионата. Потому что в любой стране, которая является футбольной, смена лидеров происходит каждый год-два-три. Это для того, чтобы клубы, которые становятся чемпионами, выходили на международную арену, получали европейские деньги на развитие и самое, наверное, большое – получали опыт участия в этих соревнованиях, который бы при возвращении во внутренний чемпионат, команду делал сильнее. То есть чем больше сильных клубов внутри, тем сильнее чемпионат.  По силе чемпионата судят не по первой команде, а по последней. Вот если мы сравним БАТЭ, брестское «Динамо» и «Шахтер» – это первые команды, то есть «Торпедо» Минск.  Вот «Торпедо» Минск – это уровень нашего чемпионата, – сказал Дулуб в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусский тренер Олег Дулуб расставил по своему предпочтению команды в чемпионате Беларуси.
 
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