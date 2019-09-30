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01.10.2019 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Tribuna.com стремится рассказывать о белорусском хоккее максимально интересно. Если вы чувствуете, что способны помочь в достижении этой цели, то предлагаем попробовать стать частью нашей команды.
От вас:
– Интерес к экстралиге и хоккейному клубу «Динамо-Минск»
– Высокий уровень владения русским или белорусским языком;
– Желание интересно рассказывать о белорусском спорте;
– Мобильность и азарт;
– Желание расти, учиться новому и делать карьеру в спортивных медиа.
От нас:
– Научим всему, что умеем, и дадим возможность попробовать себя в современном медиа;
– Перспектива попасть в штат;
– Дружелюбный и в меру удаленный коллектив;
– Гонорары за материалы.
– Офис в Минске
Присылайте резюме на by.jobs@tribuna.com.
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