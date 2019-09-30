Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com стремится рассказывать о белорусском хоккее максимально интересно. Если вы чувствуете, что способны помочь в достижении этой цели, то предлагаем попробовать стать частью нашей команды.

От вас:

– Интерес к экстралиге и хоккейному клубу «Динамо-Минск»

– Высокий уровень владения русским или белорусским языком;

– Желание интересно рассказывать о белорусском спорте;

– Мобильность и азарт;

– Желание расти, учиться новому и делать карьеру в спортивных медиа.

От нас:

– Научим всему, что умеем, и дадим возможность попробовать себя в современном медиа;

– Перспектива попасть в штат;

– Дружелюбный и в меру удаленный коллектив;

– Гонорары за материалы.

– Офис в Минске

Присылайте резюме на by.jobs@tribuna.com.