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01.10.2019 18:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com стремится рассказывать о белорусском хоккее максимально интересно. Если вы чувствуете, что способны помочь в достижении этой цели, то предлагаем попробовать стать частью нашей команды.

От вас:

– Интерес к экстралиге и хоккейному клубу «Динамо-Минск»

– Высокий уровень владения русским или белорусским языком;

– Желание интересно рассказывать о белорусском спорте;

– Мобильность и азарт;

– Желание расти, учиться новому и делать карьеру в спортивных медиа.

От нас:

– Научим всему, что умеем, и дадим возможность попробовать себя в современном медиа;

– Перспектива попасть в штат;

– Дружелюбный и в меру удаленный коллектив;

– Гонорары за материалы.

– Офис в Минске

Присылайте резюме на by.jobs@tribuna.com.

 
Теги: Минск
 
 
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Tribuna.com стремится рассказывать о белорусском хоккее максимально интересно.
 
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