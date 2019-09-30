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Сергей Гуренко: «Где наш клуб, который тоже должен защищать команду? Получается, что только одному мне это все надо?»
01.10.2019 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Шахтером» (1:1) в эфире «Беларусь 5» раскритиковал работу судей и призвал клуб не оставаться в стороне.
– Это беспредел. Я давно с таким беспределом не встречался. У меня чувство, что мы не в Беларуси находимся, а на Кавказе играем. В 90-х или 80-х годах. Это реально издевательство над ребятами. Как я могу спокойно сидеть на лавке и смотреть на это все? Смотреть, как просто уничтожают команду. Если я их не защищу, то кто их защитит? Где наш клуб? Который тоже должен защищать? Получается, что только одному мне это все надо?
– После ничьей с «Шахтером» минское «Динамо» выпадает из медальной гонки?
– Зайдите в судейскую и там спросите. Мне кажется, что там распределяются медали, а не на футбольном поле, – сказал Гуренко в эфире программы «Спорт кадр» на
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Сергей Гуренко: «Где наш клуб, который тоже должен защищать команду? Получается, что только одному мне это все надо?»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Шахтером» (1:1) в эфире «Беларусь 5» раскритиковал работу судей и призвал клуб не оставаться в...
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