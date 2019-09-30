ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

АБФФ исключила Цинкевича и Щербакова из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей под эгидой УЕФА. Вместо них – Шимусик и Кургхели

01.10.2019 17:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Отстраненный от работы в АБФФ судейские инспектор Валерий Петрович в интервью Tribuna.com в том числе рассказал и о странных решениях в по рекомендации белорусских судей по обслуживанию матчей в Европе.

– Вот очередной пример странного решения. После исполкома состоялся судейский комитет, на котором принимали решение о внесении судей в списки УЕФА на будущий сезон. Меня просто поразила некомпетентность. Лидером оставили Алексея Кульбакова. Тут все правильно. Сейчас это лучший наш судья. А дальше… Из списка убрали Сергея Цинкевича – судью второй группы УЕФА. Зачем? Он работает в Европе. И ему еще два года можно судить. Зачем убирать? Ведь белорусы не так много судят за рубежом. Вычеркнули и Дениса Щербакова. Хотя тут, считаю, правильное решение. За восемь лет он так и не перешел из третьей группы УЕФА во вторую. Протоптался на месте.

Вместо них включают Виктора Шимусика, который прошел курсы УЕФА, и Амина Кургхели. Появление в списке Кургхели – очень странное решение. Он же только с этого сезона начал судить! Да и то: из десяти матчей три двойки. Как можно рекомендовать? А где Сергей Лобацевич? Где Андрей Василевич? Почему эти парни, одни из лучших в стране, не рекомендованы? Но я знаю, что мне в ответ начнут говорить о возрасте.

– А при чем тут возраст? Лобацевичу – 36 лет, Василевичу – 32 года.

– В УЕФА судья может работать до 45 лет, а рекомендовать туда судей можно до 37-38 лет, чтобы была возможность поработать как минимум восемь лет. Такие в УЕФА порядки. Первое время рефери втягивается, потом работает на очень серьезном уровне и потихонечку заканчивает. Если у судьи впереди как минимум лет восемь карьеры, и он сейчас выглядит здорово, надо подавать его. Ну нельзя рекомендовать человека, который первый год судит высшую лигу! За какие заслуги? За три двойки? Амин судит неплохо, но ошибок пока очень много. Да и что он будет судить? Детские турниры? – задался вопросом Петрович.

Инспектор Петрович – о своих ошибках, полетах с БАТЭ, косяках федерации и исполкоме, о котором нельзя говорить

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отстраненный от работы в АБФФ судейские инспектор Валерий Петрович в интервью Tribuna.com в том числе рассказал и о странных решениях в по рекомендации белорусских...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Дулуб: «На момент ухода из БАТЭ у меня была договоренность с Капским о том, что я их не трогаю, и они меня не трогают. Но БАТЭ нарушил все свои договоренности»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика