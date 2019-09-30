АБФФ исключила Цинкевича и Щербакова из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей под эгидой УЕФА. Вместо них – Шимусик и Кургхели

Источник материала: Tribuna.com

Отстраненный от работы в АБФФ судейские инспектор Валерий Петрович в интервью Tribuna.com в том числе рассказал и о странных решениях в по рекомендации белорусских судей по обслуживанию матчей в Европе.

– Вот очередной пример странного решения. После исполкома состоялся судейский комитет, на котором принимали решение о внесении судей в списки УЕФА на будущий сезон. Меня просто поразила некомпетентность. Лидером оставили Алексея Кульбакова. Тут все правильно. Сейчас это лучший наш судья. А дальше… Из списка убрали Сергея Цинкевича – судью второй группы УЕФА. Зачем? Он работает в Европе. И ему еще два года можно судить. Зачем убирать? Ведь белорусы не так много судят за рубежом. Вычеркнули и Дениса Щербакова. Хотя тут, считаю, правильное решение. За восемь лет он так и не перешел из третьей группы УЕФА во вторую. Протоптался на месте.

Вместо них включают Виктора Шимусика, который прошел курсы УЕФА, и Амина Кургхели. Появление в списке Кургхели – очень странное решение. Он же только с этого сезона начал судить! Да и то: из десяти матчей три двойки. Как можно рекомендовать? А где Сергей Лобацевич? Где Андрей Василевич? Почему эти парни, одни из лучших в стране, не рекомендованы? Но я знаю, что мне в ответ начнут говорить о возрасте.

– А при чем тут возраст? Лобацевичу – 36 лет, Василевичу – 32 года.

– В УЕФА судья может работать до 45 лет, а рекомендовать туда судей можно до 37-38 лет, чтобы была возможность поработать как минимум восемь лет. Такие в УЕФА порядки. Первое время рефери втягивается, потом работает на очень серьезном уровне и потихонечку заканчивает. Если у судьи впереди как минимум лет восемь карьеры, и он сейчас выглядит здорово, надо подавать его. Ну нельзя рекомендовать человека, который первый год судит высшую лигу! За какие заслуги? За три двойки? Амин судит неплохо, но ошибок пока очень много. Да и что он будет судить? Детские турниры? – задался вопросом Петрович.

Инспектор Петрович – о своих ошибках, полетах с БАТЭ, косяках федерации и исполкоме, о котором нельзя говорить