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Семенова об уходе из минского «Динамо»: «Это была очень большая несправедливость по отношению ко мне. Я буквально жила этой работой. А в итоге мою должность сократили и взамен предложили стать продавцом»

01.10.2019 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель управляющего по маркетингу и коммуникациям БГК имени Мешкова Лидия Семенова вспомнила этап работы в хоккейном минском «Динамо».

– Вы сделали «Динамо» самым посещаемым клубом КХЛ. Но в итоге красивая история закончилась дачей показаний в суде по делу экс-гендиректора клуба Максима Субботкина. Как переживали тот период?

– Очень тяжело. Расставание с «Динамо» переживала как личную трагедию. Это была очень большая несправедливость по отношению ко мне, ведь я столько сил и души вложила в клуб, буквально жила этой работой. А в итоге мою должность сократили и взамен предложили стать продавцом.

Со временем я научилась любую неудачу в жизни воспринимать как опыт. И если жалею, то только о том, что не ушла раньше. Половина моей команды из отдела маркетинга уволилась, как только у нас появился новый гендиректор (Максим Субботкин – прим.). А я осталась, потому что очень любила работу и безумно ей дорожила.

В итоге заработала негативный опыт и проблемы со здоровьем, которых можно было избежать. При всем при этом я не хотела быть частью обвинения, которое посадило человека за решетку. Несмотря на всю причиненную мне боль, не желала ему столь сурового наказания.

– Сколько после этого вы не ходили на матчи «Динамо»?

– Четыре года. Мне было психологически сложно переступить порог «Минск-Арены», чтобы сходить даже на концерт. Но я проделала огромную работу над собой и перевернула эту жизненную страницу. Полтора года назад позвала своего коллегу Ивана Караичева на матч «зубров». Посмотрела на работу членов моей бывшей команды, порадовалась тому, что некоторые наши традиции сохранили. Честно, ничего не екнуло… Даже не досмотрела третий период. Но на концерты на арене теперь хожу без каких-либо душевных волнений (улыбается).

– После увольнения из «Динамо» вы рассматривали вариант ухода из спорта. Кто вас удержал?

– Как только пресса написала о моем уходе, сразу посыпались предложения. Но оффер от БГК выглядел самым амбициозным. БГК им. А.П. Мешкова –клуб, представляющий Беларусь в Лиге чемпионов. Это самое крутое, что может быть в клубном гандболе.

У Лиги чемпионов высокие стандарты, а работа маркетинговой службы напрямую влияет на рейтинг гандбольных клубов. Европейская гандбольная федерация обращает большое внимание на выполнение регламента по маркетингу и коммуникациям, посещаемость и организацию матчей, развитие соцсетей и продвижение бренда клуба. Передо мной были поставлены задачи вывода этих направлений на качественно новый уровень.

– Сразу согласились переехать?

– Я долго думала, потому что не хотела оставлять Минск. Только приобрела свою квартиру, не успела пожить в ней и полгода, как пришлось собрать чемоданы и махнуть в Брест. Было сложно переехать в город, где у тебя никого нет. Зато иногородние, скажу я вам, лучшие работники. Они больше времени уделяют работе, их никто не отвлекает на «выбить ковер» или «сводить в кино жену» (улыбается) – сказала Семенова.

 

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Заместитель управляющего по маркетингу и коммуникациям БГК имени Мешкова Лидия Семенова вспомнила этап работы в хоккейном минском «Динамо».
 
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