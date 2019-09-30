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«Динамо» Минск – «Сочи». Пулккинен забросил 8-ю шайбу в сезоне, он лучший снайпер КХЛ
01.10.2019 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» Теему Пулккинен отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0, второй период).
Таким образом, финский форвард набирает очки в шестой игре подряд. Эта шайба стала восьмой для хоккеиста в сезоне КХЛ. Таким образом, в сезоне у Пулккинена стало 13 (5+8) очков. По этому показателю нападающий «зубров» расположился на первом месте в КХЛ.
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Форвард минского «Динамо» Теему Пулккинен отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0, второй период).
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