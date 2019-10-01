Крэйг Вудкрофт: «Неудачный розыгрыш большинства? Проще всего сказать, что мне надо поменять игроков»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт признался после победы над «Сочи» (2:1), что игры, которые не завершаются в основное время, немало нервируют скамейку.

– «Сочи» провел хорошую выездную игру, соперник почти усыпил наше внимание и мог вырвать победу. Нам недоставало эмоций и желания играть перед родными болельщиками. Такое непозволительно на «Минск-Арене». Но это хоккей. Иногда ты показываешь хорошую игру и не побеждаешь, а иногда наоборот — результат есть.

– Четыре игры с овертаймами: насколько важно было взять два очка сегодня, а не одно? Были дополнительные наставления?

– Как тренер, я никогда не говорю своим игрокам, что нужно сделать, чтобы не проиграть. Говорю о вещах, которые нужно сделать, чтобы выиграть. Что касается овертайма, то на него всегда выбираешь игроков, которые обладают достаточными скоростью и умением, чтобы суметь выйти из испытания победителем. Мы уже привыкли к таким ситуациям. Но если вы думаете, что для тренера это круто, ошибаетесь. На самом деле это треплет нервы крепко. Зато у нас появился характер и могущая играть в дополнительное время.

– Прежде вы говорили об индивидуальных ошибках хоккеистов. Сегодня они были?

– Что касается шайбы в наши ворота, то там действительно имело место ошибка. Секундное замешательство позволило заполучить свободное пространство и бросить по нашим воротам. Не надо забывать, что мы — молодая команда, игроки пробуют найти свой ритм, себя на уровне КХЛ, поэтому надо быть терпеливым. Хотя мы все равно от них требуем максимум. И благодаря таким упорным поединкам, они обязательно раскроются.

– Почему сегодня было такое большое количество удалений с обеих сторон и почему не удалось отличиться в большинстве вашей команде?

– Большинство можно назвать посредственным. Мы не были голодны до шайбы, не создавали интересных ситуаций, недостаточно угрожали воротам. Перед игрой говорили с ребятами о том, что выходить в большинстве — это большая честь для каждого хоккеиста, и каждый это право должен заслужить. И дела сегодня пошли не так, как хотелось бы. Но над этим моментом тренерский штаб работает каждый день. Не только вы и болельщики разочарованы, тренерский штаб тоже. И уже завтра начнет усиленно трудиться над этим компонентом.

– Может, следует менять состав бригад большинства?

– Тренеры отсматривают последние игры. И зачастую готовы команды к чужим действиям. Но всегда должен быть экстра-игрок. Надо, чтобы все игроки были на одной волне. Тогда придет успех. Казалось, бы изучил меньшинство и большинство соперника. Но нет. Надо найти то, благодаря чему можно удивить противника. Считаю, у нас есть хорошие исполнители, выходящие в большинстве и меньшинстве. Но кому-то порой не хватает рвения, кто-то, бывает, выключился. Проще всего сказать, мол, поменяй игроков.

– На последнюю смену вы выпустили Китарова вместо Костицына. Это наказание Андрею за удаление?

– Нет. Он был заряжен был выйти на следующую смену и выйти с Ковыршиным и Мартыновым. А Китаров хорош тем, что это большой игрок, могущий уверенно играть на бортах. Поэтому решил добавить дополнительную степень уверенности, – сказал Вудкрофт.