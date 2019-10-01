КХЛ. Минское «Динамо» ищет спящего болельщика, который попал в кадр трансляции на ТВ

Источник материала: Tribuna.com

Спящий болельщик попал в кадр трансляции матча КХЛ «Динамо» Минск – «Сочи» (2:1 OT).

В эти минуты, когда мужчина спал, стадион радовался победной шайбе Артема Демкова в овертайме.

В своем телеграме минское «Динамо» заметило видео с болельщиком и попросило его откликнуться, так как клуб приготовил ему сюрприз.

«Похоже, лучший болельщик сегодня определён