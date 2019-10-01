|
КХЛ. Минское «Динамо» ищет спящего болельщика, который попал в кадр трансляции на ТВ
01.10.2019 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спящий болельщик попал в кадр трансляции матча КХЛ «Динамо» Минск – «Сочи» (2:1 OT).
В эти минуты, когда мужчина спал, стадион радовался победной шайбе Артема Демкова в овертайме.
В
«Похоже, лучший болельщик сегодня определён
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спящий болельщик попал в кадр трансляции матча КХЛ «Динамо» Минск – «Сочи» (2:1 OT).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)