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Зидан о матче с «Брюгге»: «Первый пропущенный гол – это немного смешно. Будем думать о хорошем»

01.10.2019 23:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после ничьи в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2).

«Да, результат матча плох, однако игроки хорошо отреагировали на ситуацию. Я не могу быть удовлетворен результатом первого тайма. Мы никогда так ужасно не проводили 45 минут встречи, однако меня обнадежила реакция игроков. Я рад, что нам удалось заработать одно очко. У нас была возможность выиграть, однако меня порадовало то, как игроки отреагировали.

Вы видели первый пропущенный гол. Это немного смешно. Это не означает, что мы плохо начали матч. Мы просто не были сконцентрированы на сильных местах соперника. Когда мы пропустили первый гол, они воодушевились, а мы растерялись. А затем пропустили второй мяч. Я бы хотел побольше остановиться на нашей игре во втором тайме. Мы не можем быть довольны, однако всегда лучше думать о хорошем.

В перерыве я сказал, что у нас 45 минут на то, чтобы изменить ситуацию, и, если мы не изменим ход встречи, то проиграем ее. И я думаю, что игроки переломили ситуацию. Я чувствовал, что они хотят выиграть этот матч.

Посмотрим, что будет дальше. В субботу мы играем в Ла Лиге, а затем уже начнем думать о Лиге чемпионов. Да, ситуация немного ухудшилась, но не изменилась кардинально. Мы будем бороться», – сказал Зидан.

Прогнозы на Лигу чемпионов

 
 
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после ничьи в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2).
 
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