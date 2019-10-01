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Демков забросил первую шайбу в КХЛ. Он провел уже 50 матчей в лиге
01.10.2019 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Артем Демков забросил свою первую шайбу в КХЛ.
Хоккеист отличился в овертайме матча с «Сочи» и принес победу «зубрам».
Всего в сезоне на счету Демкова 3 (1+2) очка в девяти матчах. До сегодняшнего матча форвард сборной Беларуси провел 50 матчей в КХЛ без заброшенных шайб
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Нападающий минского «Динамо» Артем Демков забросил свою первую шайбу в КХЛ.
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