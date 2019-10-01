Инспектор Валерий Петрович: «Что ты думаешь, мы с Капским не схватывались на играх? Однажды чуть не подрались из-за судей»

Источник материала: Tribuna.com

Отстраненный судейский инспектор АБФФ Валерий Петрович вспомнил эпизод как чуть не подрался с боссом БАТЭ Анатолием Капским.

– Вы говорили, что Дупанова называют «куратором». Во многом из-за того, что он часто работает на матчах «Шахтера». Но как прокомментируете ваши отношения с БАТЭ? Вы и связующим рефери часто бывали на европейских матчах борисовчан, и просто летали с командой на еврокубки.

– Не скрою, с БАТЭ у меня всегда были очень хорошие отношения, но за судейскую карьеру работал всего на трех или четырех матчах с участием борисовчан.

– За десяток лет?

– Да. Можешь поднять статистику. Что касается работы связующим рефери, то назначали, потому что мог работать. И при мне команда впервые попала в групповой этап Лиги чемпионов. И вымпел на фотографии старого рабочего места с тех самых времен.

Но летал я за свои деньги, а не за деньги БАТЭ.

– На одном самолете и за свои?

– Конечно, на одном. Не платили только члены официальной делегации, а у меня была полная стоимость. Я всегда платил сам. Был с клубом в Румынии, Самаре, Казани. Но потом с БАТЭ стали летать только нужные люди: руководители министерств, ведомств и так далее. Обычные болельщики – а я летал именно в таком качестве – полететь на одном самолете [с командой] не могли.

Слушай, я в 1996 году летал с минским «Динамо» в Турцию на игру с «Бешикташем». И тоже за свои деньги. Собралась целая группа знакомых, и мы рванули поболеть за «Динамо». Если деньги позволяют, ничего предосудительного нет. И то же «Динамо» я судил раза три. Да и то с минскими командами. Раньше старались столичных судей больше гонять по регионам.

– Вы ведь и матчи на «Борисов-Арене» из ложи смотрите.

– Конечно.

– Но вы же инспектор. Как потом работать объективно?

– Никто не может сказать, что инспектор Петрович когда-то подтопил за БАТЭ или какой-то другой клуб. Я всегда топлю за судей. Говорю им: «Ребятки, основная ваша задача – судейство по правилам и охрана здоровья игроков. Все остальное будем обсуждать. Но если я увижу, что есть симпатии или антипатии (а я это увижу), мало не покажется». И никаких проблем не было. И за все время я почти не ставил судьям двойки. При мне все старались работать объективно и на максимуме. И у меня никогда не было конфликтов. Все же знали мой характер. Когда работал судьей, был хозяином на поле. Игроки разлетались. Когда стал инспектором, старался выполнять свою работу достойно.

Что ты думаешь, мы с Капским не схватывались на играх? Однажды чуть не подрались из-за судей. На «Городском» дело было. БАТЭ играл против минского «Локо» и вел 1:0. В добавленное время Павла Нехайчика толкают в спину в штрафной. Судья пенальти не ставит, и матч заканчивается минимальной победой БАТЭ. Стою у кромки поля и вижу, как Капский спускается вниз весь красный от злости. Я судей быстро в раздевалку. Подхожу к майору милиции, который стоял у входа в судейскую: «Сейчас будет лететь разъяренный Анатолий Анатольевич. Не пускать».

Капский все равно прорвался, но я перегородил ему дорогу: растопырил руки и не даю пройти. Он говорит: «Валера, пусти. Я зайду, поблагодарю судей». – «Анатольевич, они моются, голой задницей сверкают. Не надо тебе туда. Я передам им твои слова». – «Нет, пусти!» Он уже начал меня за руки хватать. Я говорю: «Анатолич, ты чего? Не пущу». – «Мы что, драться будем?» – «Полезешь – я не уступлю». И тогда он вскипел: «Тогда передай этим пид#####м, что они...!» Вот, собственно говоря, и все, – сказал Петрович.

Инспектор Петрович – о своих ошибках, полетах с БАТЭ, косяках федерации и исполкоме, о котором нельзя говорить