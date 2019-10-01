БАТЭ – Дулубу: «Ваше выступление на телеканале «Беларусь 5» вызвало у нас и многих его болельщиков определенное недоумение»

Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ обратился с открытым письмом в адрес бывшего главного тренера Олега Дулуба.

«Олег Анатольевич!

Ваше недавнее выступление в рамках передачи «Спорткадр» на телеканале «Беларусь 5» вызвало у ФК БАТЭ и многих его болельщиков определенное недоумение. В связи с чем разрешите задать вам два вопроса:

1. Какие договоренности в отношении вас не выполнил ФК БАТЭ?

2. О каких неконтролируемых процессах за своей спиной вы говорите?

ФК БАТЭ всегда предельно внимательно относится к выполнению любых договоренностей. Если в отношении вас какие-либо договоренности не были выполнены в полной мере, мы готовы вернуться к их обсуждению и полностью удовлетворить ваши претензии, если они имеют под собой реальную почву.

Ровно так же наш клуб не терпит каких-либо процессов за спиной любого из своих сотрудников, тем более за спиной главного тренера команды, и хотел бы услышать, что именно вы имели в виду, говоря об этом.

Считаем крайне некорректным, что вы высказываетесь в таком ключе только сейчас, когда с нами больше нет человека, который назначал и увольнял вас из ФК БАТЭ. При его жизни вы почему-то не осмеливались делать подобные заявления.

Однако это не означает, что сейчас мы будем молча терпеть ваши намеки. Поэтому любезно просим в любой удобной для вас форме ответить на вышеуказанные вопросы. В противном случае ФК БАТЭ и его болельщики вправе считать ваши высказывания заведомой неправдой и грязью.

Мы также оставляем за собой возможность ознакомить общественность и с другими процессами, связанными с вашей деятельностью на посту главного тренера, которые происходили не «за спиной», а на глазах у команды и административного штаба ФК БАТЭ. И с которыми, полагаем, знакомы все клубы, где вы работали, – по любопытному стечению обстоятельств, крайне непродолжительное время», – говорится в сообщении БАТЭ .

Олег Дулуб: «У меня была договоренность с Анатолием Капским о том, что я их не трогаю, и они меня не трогают. Но БАТЭ нарушил все свои договоренности»