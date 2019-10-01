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БАТЭ – Дулубу: «Ваше выступление на телеканале «Беларусь 5» вызвало у нас и многих его болельщиков определенное недоумение»
02.10.2019 00:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БАТЭ обратился с открытым письмом в адрес бывшего главного тренера Олега Дулуба.
«Олег Анатольевич!
Ваше недавнее выступление в рамках передачи «Спорткадр» на телеканале «Беларусь 5» вызвало у ФК БАТЭ и многих его болельщиков определенное недоумение. В связи с чем разрешите задать вам два вопроса:
1. Какие договоренности в отношении вас не выполнил ФК БАТЭ?
2. О каких неконтролируемых процессах за своей спиной вы говорите?
ФК БАТЭ всегда предельно внимательно относится к выполнению любых договоренностей. Если в отношении вас какие-либо договоренности не были выполнены в полной мере, мы готовы вернуться к их обсуждению и полностью удовлетворить ваши претензии, если они имеют под собой реальную почву.
Ровно так же наш клуб не терпит каких-либо процессов за спиной любого из своих сотрудников, тем более за спиной главного тренера команды, и хотел бы услышать, что именно вы имели в виду, говоря об этом.
Считаем крайне некорректным, что вы высказываетесь в таком ключе только сейчас, когда с нами больше нет человека, который назначал и увольнял вас из ФК БАТЭ. При его жизни вы почему-то не осмеливались делать подобные заявления.
Однако это не означает, что сейчас мы будем молча терпеть ваши намеки. Поэтому любезно просим в любой удобной для вас форме ответить на вышеуказанные вопросы. В противном случае ФК БАТЭ и его болельщики вправе считать ваши высказывания заведомой неправдой и грязью.
Мы также оставляем за собой возможность ознакомить общественность и с другими процессами, связанными с вашей деятельностью на посту главного тренера, которые происходили не «за спиной», а на глазах у команды и административного штаба ФК БАТЭ. И с которыми, полагаем, знакомы все клубы, где вы работали, – по любопытному стечению обстоятельств, крайне непродолжительное время», – говорится в
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БАТЭ – Дулубу: «Ваше выступление на телеканале «Беларусь 5» вызвало у нас и многих его болельщиков определенное недоумение»
БАТЭ обратился с открытым письмом в адрес бывшего главного тренера Олега Дулуба.
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