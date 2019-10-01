Виктор Шершуков: «Пока у мужской команды одна квота на эти ОИ, но мы просим еще две. Федерация и руководство страны серьезно работают над этим»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков рассказал, что мужская сборная может получить дополнительные квоты на Олимпийские игры в Токио.

«Пока у мужской команды одна квота на эти Олимпийские игры, но мы просим еще две квоты — сейчас и наша федерация, и руководство страны серьезно работают над этим. Дополнительные квоты точно будут выделяться, но пока непонятно, каким странам их предоставят.

Для нас этот вопрос будет решаться на турнире Alexander Cup памяти Александра Курловича, который пройдет с 1 по 4 ноября в Гродно. На него приедет руководство Международной федерации тяжелой атлетики. А окончательно вопрос с распределением квот на Олимпийские игры будет решен в начале следующего года», – сказал Шершуков.

Отметим, что белорусские тяжелоатлеты заняли второе общекомандное место на чемпионате мира в Таиланде