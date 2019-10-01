Минское «Динамо» показывает лучшую среднюю посещаемость за последние пять сезонов

Источник материала: Tribuna.com

Вчера на матче Минск – «Сочи» (2:1 ОТ) присутствовал 12621 зритель. Таким образом, домашние игры «зубров» посещают в среднем 13280 человек.

Отметим, что «Динамо» показывает лучшую среднюю посещаемость за последние пять сезонов. В сезоне 2014/2015 на домашних встречах минчан присутствовало 14120 болельщиков.

Следующий матч команда Вудкрофта проведет 3 октября против .