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Минское «Динамо» показывает лучшую среднюю посещаемость за последние пять сезонов
02.10.2019 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вчера на матче
Отметим, что «Динамо» показывает лучшую среднюю посещаемость за последние пять сезонов. В сезоне 2014/2015 на домашних встречах минчан присутствовало 14120 болельщиков.
Следующий матч команда Вудкрофта проведет 3 октября против
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Вчера на матче «Динамо» Минск – «Сочи» (2:1 ОТ) присутствовал 12621 зритель.
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