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Каарела об Энроте: «Не понимаю, почему выбрали именно этот путь, ведь в Беларуси есть хорошие вратари»
02.10.2019 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер вратарей «Сочи» Яри Каарела, который ранее входил в тренерский штаб сборной Беларуси, поделился мнением об игре Йонаса Энрота.
- Йонас Энрот в
– Это хорошо для «Динамо», но если смотреть как это отражается на результатах национальной команды, то, конечно, это не самая лучшая ситуация. Я не понимаю, почему выбрали именно этот путь для национальной команды, ведь в Беларуси есть хорошие вратари.
Конечно, «Динамо» играет в
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Каарела об Энроте: «Не понимаю, почему выбрали именно этот путь, ведь в Беларуси есть хорошие вратари»
Тренер вратарей «Сочи» Яри Каарела, который ранее входил в тренерский штаб сборной Беларуси, поделился мнением об игре Йонаса Энрота.
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