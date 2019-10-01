Каарела об Энроте: «Не понимаю, почему выбрали именно этот путь, ведь в Беларуси есть хорошие вратари»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей «Сочи» Яри Каарела, который ранее входил в тренерский штаб сборной Беларуси, поделился мнением об игре Йонаса Энрота.

- Йонас Энрот в играет очень много. Это плохо для белорусских вратарей?

– Это хорошо для «Динамо», но если смотреть как это отражается на результатах национальной команды, то, конечно, это не самая лучшая ситуация. Я не понимаю, почему выбрали именно этот путь для национальной команды, ведь в Беларуси есть хорошие вратари.

Конечно, «Динамо» играет в , и команде необходимо побеждать, но ведь основная идея для команды – это давать практику молодым белорусским игрокам, потому что я помню хороших вратарей, когда работал здесь: Осипков, Толопило. Это молодые и отличные ребята, – сказал Каарела.