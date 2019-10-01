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Лухвич о Громыко: «Ущерб точно будет нанесен. Ведь никакая тренировка никогда не заменит игру»
02.10.2019 16:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Александр Лухвич порассуждал о полузащитнике
– Такой длительный простой может сказаться на физической форме молодого игрока?
– Конечно. И скажется. Тренировки тренировками, а когда нет игровой практики, это отразится и в физическом плане, и в психологическом. Ущерб точно будет нанесен. Ведь никакая тренировка никогда не заменит игру.
– Какие навыки могут растеряться в таком случае?
– Думаю, физическое состояние ухудшится. Психологическое. У футболиста не будет такой уверенности, как была раньше, когда он играл в основном составе, забивал, отдавал передачи, вызывался в сборную. Но, в принципе, все это можно восстановить, когда ситуация наладится.
– Какой срок для этого нужен нужен?
– У каждого игрока по-своему. Когда спортсмен входит в игровой тонус, тогда быстрее набирается физическая форма. Понятно, что техника у Валеры не пропадет. Она если есть, то сохранится в любом случае.
– За месяц-два предсезонки можно все восстановить?
– Конечно.
– То есть полугодичный простой и отсутствие игровой практики – это не критично?
– Да, не критично, но Громыко все равно понадобится время для полноценного восстановления физического и психологического состояния. Хотя нынешние молодые игроки особо не переживают в подобных ситуациях, – сказал Лухвич.
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