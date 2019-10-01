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Лухвич о Громыко: «Ущерб точно будет нанесен. Ведь никакая тренировка никогда не заменит игру»

02.10.2019 16:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Александр Лухвич порассуждал о полузащитнике «Шахтера» Валерии Громыко.

– Такой длительный простой может сказаться на физической форме молодого игрока?

– Конечно. И скажется. Тренировки тренировками, а когда нет игровой практики, это отразится и в физическом плане, и в психологическом. Ущерб точно будет нанесен. Ведь никакая тренировка никогда не заменит игру.

– Какие навыки могут растеряться в таком случае?

– Думаю, физическое состояние ухудшится. Психологическое. У футболиста не будет такой уверенности, как была раньше, когда он играл в основном составе, забивал, отдавал передачи, вызывался в сборную. Но, в принципе, все это можно восстановить, когда ситуация наладится.

– Какой срок для этого нужен нужен?

– У каждого игрока по-своему. Когда спортсмен входит в игровой тонус, тогда быстрее набирается физическая форма. Понятно, что техника у Валеры не пропадет. Она если есть, то сохранится в любом случае.

– За месяц-два предсезонки можно все восстановить?

– Конечно.

– То есть полугодичный простой и отсутствие игровой практики – это не критично?

– Да, не критично, но Громыко все равно понадобится время для полноценного восстановления физического и психологического состояния. Хотя нынешние молодые игроки особо не переживают в подобных ситуациях, – сказал Лухвич.

Прямо сейчас «Шахтеру» очень нужен Громыко, но ему даже не дают работать с командой. Не грозит ли игроку деградация?

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Белорусский специалист Александр Лухвич порассуждал о полузащитнике «Шахтера» Валерии Громыко.
 
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