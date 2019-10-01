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Представлен логотип МЧМ-2020 в дивизионе IA, который пройдет на «Чижовка-Арене»

02.10.2019 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представлен логотип МЧМ-2020 в дивизионе IA, сообщает официальный сайт ФХБ.

При создании концепции логотипа IIHF чемпионата мира среди молодежных (до 20 лет) команд оргкомитет стремился раскрыть историческое и культурное наследие Беларуси, отразить динамику и энергию современного хоккея.

Народный белорусский орнамент-оберег «восьмирог», лежащий в основе логотипа, – это мужской знак силы, мужества, здоровья. Все эти качества, безусловно, присущи и подрастающему поколению хоккеистов. Кроме того, в традиционный орнамент также вплетены и неотъемлемые атрибуты хоккея – скрещенные в упорной борьбе клюшки и шайба. Дизайнером логотипа выступил Андрей Шнитуленко.

Турнир пройдет с 8 по 14 декабря на льду «Чижовка-Арены».

Представлен логотип МЧМ-2020 в дивизионе IA, который пройдет на «Чижовка-Арене»

 
 
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Представлен логотип МЧМ-2020 в дивизионе IA, сообщает официальный сайт ФХБ.
 
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