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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Сент-Луиса», «Торонто» примет «Оттаву»
02.10.2019 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первой игровой день нового сезона НХЛ «Сент-Луис» сыграет с «Вашингтоном», «Торонто» примет «Оттаву», «Эдмонтон» встретится с «Ванкувером», «Вегас» будет играть с «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Кто выиграет Кубок Стэнли? «Тампа» – 6, «Торонто» – 10, «Бостон» и «Вегас» – 11!
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