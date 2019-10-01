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Себастьян Самуэльссон: «Не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта»

02.10.2019 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон прокомментировал ситуацию с возможным отстранением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с несоответствием данных московской антидопинговой лаборатории.

«Российский спорт должен быть реконструирован. РУСАДА должно быть немедленно ограничено в правах. Я не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта. 

IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций – Sports.ru) на протяжении всего этого процесса была непреклонна, России не разрешалось участвовать ни в каких соревнованиях, за исключением некоторых спортсменов, выступавших под нейтральным флагом. Теперь пришло время всем другим международным федерациям последовать их примеру.

Что касается Всемирного антидопингового агентства (WADA), то их авторитет и доверие к ним полностью исчезли. Члены исполнительного комитета WADA, проголосовавшие за восстановление РУСАДА в сентябре 2018 года, должны покинуть свои посты.

Только после этого WADA сможет начать долгий путь к тому, чтобы вновь обрести доверие спортсменов всего мира», – написал Самуэльссон в открытом письме.

 
 
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Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон прокомментировал ситуацию с возможным отстранением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи...
 
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