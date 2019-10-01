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Себастьян Самуэльссон: «Не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта»
02.10.2019 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон прокомментировал ситуацию с возможным отстранением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с несоответствием данных московской антидопинговой лаборатории.
«Российский спорт должен быть реконструирован. РУСАДА должно быть немедленно ограничено в правах. Я не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта.
Только после этого WADA сможет начать долгий путь к тому, чтобы вновь обрести доверие спортсменов всего мира», – написал Самуэльссон в открытом письме.
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Себастьян Самуэльссон: «Не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта»
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон прокомментировал ситуацию с возможным отстранением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи...
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