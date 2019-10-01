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ЧМ-2021. Шура Би-2 вошел в состав жюри конкурса на создание талисмана

02.10.2019 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

18 сентября стартовал открытый конкурс на создание талисмана ЧМ-2021, сообщает пресс-служба ФХБ.

Сбор заявок продлится до 18 октября, после чего жюри, в которое войдут представители Беларуси и Латвии, определит победителя и лауреатов конкурса.

Имена тех, кто оценит варианты талисманов от лица оргкомитета чемпионата мира были известны – ими стали Геннадий Савилов, руководитель оргкомитета с белорусской стороны, и его визави со стороны Латвии Эдгарс Бунцис. Имена остальных членов жюри до сих пор держались в секрете.

Сегодня раскрыто имя первого из них. Звездным членом жюри от Беларуси стал один из лидеров известной рок-группы «Би-2» Александр Уман (Шура Би-2).

Напоминаем, что победитель получит комплект билетов на две персоны на любые пять матчей чемпионата по выбору победителя, а также экскурсией на две персоны по подтрибунным помещениям официальной арены турнира перед одной из игр.

Участники, занявшие 2 и 3 место, будут награждены билетами на любые 3 (за исключением полуфиналов и финала) и 2 игры (групповой стадии) соответственно.

ЧМ-2021. Шура Би-2 вошел в состав жюри конкурса на создание талисмана

 
 
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18 сентября стартовал открытый конкурс на создание талисмана ЧМ-2021, сообщает пресс-служба ФХБ.
 
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