Александр Нойок: «Белорусские девушки более зажатые, чем украинские»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского Александр Нойок сравнил белорусских и украинских девушек.

«Белорусские девушки более зажатые, чем украинские. Красивых и тут хватает, в Украине еще больше. По характеру очень сильно отличаются. Белоруски такие за порядочек. Если завтра на работу, она накануне вино пить не будет. Если в кино, то скажет: «Какое кино? Мне поспать надо минимум восемь часов». В Украине в этом плане все намного проще», – сказал Нойок.

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