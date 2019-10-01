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Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Она не будет выступать в эстафетах Кубка мира-2019/20

02.10.2019 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина сообщила об окончательном завершении карьеры.

Ранее биатлонистка, выступающая за Словакию, объявила, что не будет участвовать в личных гонках Кубка мира, но поможет команде в эстафетах.

«Пришло время подвести итоги моей подготовки к новому сезону 2019/20. Прошло 6 месяцев после окончания одного из успешнейших сезонов в моей карьере, в котором удалось достичь важных для меня спортивных целей. Это дало мне уверенность, что я готова помочь женским эстафетам выступать на должном уровне в будущем сезоне, и я продолжала тренироваться для того, чтобы таким образом я смогла вас порадовать еще и этой зимой.

Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще.

За последние полгода в моей жизни произошло много перемен. Очень надеялась, что новый этап в жизни пройду безболезненно, но понимала, что не справляюсь с темпом «нормальной» жизни и постоянным желанием удерживать форму на должном уровне для успешного участия в соревнованиях.

Много обязанностей и мало времени для восстановления – не самое лучшее сочетание для максималистки, которая пыталась прыгнуть выше своей головы из лучших побуждений.

Понимая, что в таком состоянии девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду якорем в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все за и против.

Сильно переживая, что напрасно даровала надежду всем, кто на меня рассчитывал, я все же решила, что лучше это сделать сейчас, чем во время сезона. Чем скорее пройдет смена поколений в этом случае, тем качественнее смогут подготовиться к будущей Олимпиаде.

Это решение одно из самых сложных в моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за все то, что мне спорт дал, и за то, как вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов.

Отдельное спасибо моей семье за понимание, помощь и поддержку на протяжении стольких лет. Спасибо всем тем, кто был неотделимой частью моей спортивной истории и в России, и в Словакии, всем тем, кто поддерживал и верил в моменты взлетов и падений. Потому как спорт не без этого, и он навсегда будет в моем сердце», – написала Кузьмина.

Кузьмина в 2008-м году перешла из команды России в сборную Словакии. За карьеру она завоевала шесть наград на Олимпиадах (3-3-0), а также три медали на чемпионатах мира (1-1-1). Она 38 раз поднималась на подиум этапов Кубка мира (18-15-5), лучшая позиция в общем зачете – 2-е место по итогам сезона-2017/28.

 
 
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина сообщила об окончательном завершении карьеры.
 
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