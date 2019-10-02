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Гуренко о дороге Минск – Борисов: «Если бы я 11 лет играл в БАТЭ, то с ума сошел бы»

02.10.2019 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о том, какой путь проделывают игроки БАТЭ, которые проживают в Минске.

«Думаете, игрокам БАТЭ приятно каждый день ездить по 80 км по этой «дороге смерти»? Где тебя или выбросит или еще что-то. Если бы я 11 лет играл в БАТЭ, то с ума сошел бы. Реально, я бы эту дорогу возненавидел», – сказал Гуренко.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о том, какой путь проделывают игроки БАТЭ, которые проживают в Минске.
 
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