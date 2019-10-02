Александр Нойок: «В минском «Динамо» получал 8 тысяч долларов. Самая большая зарплата была в «Металлисте» – 30 тысяч»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского Александр Нойок рассказал о своих зарплатах в прошлых клубах.

– В минском «Динамо» получал 8 тысяч долларов. Самая большая зарплата была в – 30 тысяч.

– Что ощущает человек, когда ему на карточку «капает» 30 штук?

– В донецком «Шахтере» у меня зарплата была 500 долларов. Потом меня купил «Металлист». Ходили раньше в торговый комплекс и смотрели на дорогие брендовые вещи с мыслью: «Когда-нибудь я это куплю». После перехода уже смотришь на эти вещи и проходишь мимо.

– Тебе снесло башку?

– Немножко. Считаю, что в тот период прошел испытание деньгами. Я маму слушал. Мама у меня умная. Высылал деньги домой. Жили в общежитии. У родителей не было квартиры. Поэтому первым делом купил им квартиру, сделал ремонт в Херсоне. Потом еще одну квартиру купил, чтобы они сдавали. Потому что у мамы пенсия маленькая – 50 долларов, а отец детским тренером работает с зарплатой 220 долларов. Сейчас продолжаю помогать родителям.

– Три самых дурацких покупки?

– Шубу купил. Влюбился и купил. Девушке купил, не себе. Стоила шуба около 8.

– Она дала тебе хоть?

– Конечно. Слушай, блин. «Трибуна» сейчас на цитаты как нарежет.

– Это главное спортивное медиа страны.

– Понимаю, ты серьезный журналист. Раскручиваешь меня, давишь, давишь. Лучше сейчас все выскажу, пусть все знают, – сказал Нойок.