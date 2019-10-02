ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Дударев занял восьмое место в метании молота? Эшер-Смит – первая на 200-метровке, другие результаты

02.10.2019 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе были разыграны 3 комплекта наград.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

2 октября

Мужчины

110 м c/б

1. Грант Холлоуэй (США) – 13,10
2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,15
3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,18

Метание молота

1. Павел Файдек (Польша) – 80,50
2. Кентен Биго (Франция) – 78,19
3. Бенце Халаш (Венгрия) – 78,18
8. Глеб Дударев (Беларусь) – 76,00

Женщины

200 м

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 21,88
2. Бриттани Браун (США) – 22,22
3. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 22,51

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гуренко о дороге Минск – Борисов: «Если бы я 11 лет играл в БАТЭ, то с ума сошел бы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Lida.Info
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика