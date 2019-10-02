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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Дударев занял восьмое место в метании молота? Эшер-Смит – первая на 200-метровке, другие результаты
02.10.2019 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе были разыграны 3 комплекта наград.
Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
2 октября
Мужчины
110 м c/б
1. Грант Холлоуэй (США) – 13,10
Метание молота
1. Павел Файдек (Польша) – 80,50
Женщины
200 м
1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 21,88
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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Дударев занял восьмое место в метании молота? Эшер-Смит – первая на 200-метровке, другие результаты
Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе были разыграны 3 комплекта наград.
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