Нойок о Гуренко: «Могу сказать, что он неплохой тренер. А как человек… Ничего не буду говорить»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок рассказал об отношениях с главным тренером минского «Динамо» Сергеем Гуренко.

– После последнего матча с минским «Динамо» я пожал ему руку. Никакой обиды нет. Могу сказать, что он неплохой тренер. А как человек… Ничего не буду говорить. Не хочу. Для кого-то он хороший, для кого-то плохой. Сколько людей, столько мнений. Для меня – хороший, для кого-то плохой.

Та ситуация, конечно, обидная. Люди знают правду.

- Тебя обвиняли в сдаче матча когда-нибудь?

– Нет, никогда.

- Как произошла та ситуация .

– Утром на базе он подошел ко мне и сказал, мол, мне позвонили и рассказали, что ты и еще пару человек... Я говорю: «Вы что исполняете?»

Еще ситуация была. Сачива (Сачивко – прим.) – мой лучший друг. Гуренко подзывает меня и говорит: «Сачиву подозревают в сдаче игры тоже, но он будет играть. Чуть что, всех коней на него, только ему не говори». Я пришел рассказал. На следующий день гол забили, а Гуренко кричал, что я балабол. Надо же было найти кого-то лишнего, как мне кажется. Сейчас думаю, что за дуристика. Потом играли со «Смолевичами», я забил, «Минск» обыграли. А потом игра с Брестом, и такая же ситуация – тебя опять подозревают. Я сказал, что больше играть не буду, – рассказал Нойок.

Сергей Гуренко о том, почему Нойок не сыграл с БАТЭ: «За два дня до игры мне была дана, как бы выразиться, установка: есть вопросы по трем игрокам»

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