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Нойок о Гуренко: «Могу сказать, что он неплохой тренер. А как человек… Ничего не буду говорить»
03.10.2019 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок рассказал об отношениях с главным тренером минского «Динамо» Сергеем Гуренко.
– После последнего матча с минским «Динамо» я пожал ему руку. Никакой обиды нет. Могу сказать, что он неплохой тренер. А как человек… Ничего не буду говорить. Не хочу. Для кого-то он хороший, для кого-то плохой. Сколько людей, столько мнений. Для меня – хороший, для кого-то плохой.
Та ситуация, конечно, обидная. Люди знают правду.
- Тебя обвиняли в сдаче матча когда-нибудь?
– Нет, никогда.
- Как произошла
– Утром на базе он подошел ко мне и сказал, мол, мне позвонили и рассказали, что ты и еще пару человек... Я говорю: «Вы что исполняете?»
Еще ситуация была. Сачива (Сачивко – прим.) – мой лучший друг. Гуренко подзывает меня и говорит: «Сачиву подозревают в сдаче игры тоже, но он будет играть. Чуть что, всех коней на него, только ему не говори». Я пришел рассказал. На следующий день гол забили, а Гуренко кричал, что я балабол. Надо же было найти кого-то лишнего, как мне кажется. Сейчас думаю, что за дуристика. Потом играли со «Смолевичами», я забил, «Минск» обыграли. А потом игра с Брестом, и такая же ситуация – тебя опять подозревают. Я сказал, что больше играть не буду, – рассказал Нойок.
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Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок рассказал об отношениях с главным тренером минского «Динамо» Сергеем Гуренко.
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