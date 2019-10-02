Парламент принял изменения в закон «О рекламе». Сняты некоторые ограничения в рекламе букмекерских компаний

Источник материала: Tribuna.com

2 октября 2019 года парламент принял предложенные ФХБ изменения в закон «О рекламе» в первом чтении.

Ранее ФХБ обратилась с официальным предложением внести изменения в законодательство Республики Беларусь, а именно: часть четвертую пункта второго статьи 23 Закона Республики Беларусь «О рекламе» изложить в следующей редакции:

– на телевидении и радио с 7.00 до 22.00 (за исключением рекламы букмекерских контор, тотализаторов и букмекерских игр, игр тотализатора во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований при условии, что общая продолжительность такой рекламы составляет не более двадцати процентов общего допустимого времени трансляции рекламы во время трансляции спортивных соревнований, если такое общее допустимое время установлено);

– в зданиях (помещениях, сооружениях) физической культуры, спорта (за исключением рекламы букмекерских контор, тотализаторов и букмекерских игр, игр тотализатора), учреждений образования, организаций здравоохранения, культуры;

– в изданиях, средствах массовой информации, предназначенных для граждан в возрасте до 18 лет либо специализирующихся на вопросах экологии, образования, охраны здоровья;

– на игрушках.

Организация и проведение конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, рекламных мероприятий, пари в целях стимулирования реализации услуг игорных заведений и азартных игр (за исключением рекламы букмекерских контор, тотализаторов и букмекерских игр, игр тотализатора) запрещаются».

Напомним, с нынешнего сезона «Париматч» стал титульным спонсором экстралиги.