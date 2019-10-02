﻿ Парламент принял изменения в закон «О рекламе». Сняты некоторые ограничения в рекламе букмекерских компаний. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламент принял изменения в закон «О рекламе». Сняты некоторые ограничения в рекламе букмекерских компаний

03.10.2019 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

2 октября 2019 года парламент принял предложенные ФХБ изменения в закон «О рекламе» в первом чтении.

 

Ранее ФХБ обратилась с официальным предложением внести изменения в законодательство Республики Беларусь, а именно: часть четвертую пункта второго статьи 23 Закона Республики Беларусь «О рекламе» изложить в следующей редакции:

– на телевидении и радио с 7.00 до 22.00 (за исключением рекламы букмекерских контор, тотализаторов и букмекерских игр, игр тотализатора во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований при условии, что общая продолжительность такой рекламы составляет не более двадцати процентов общего допустимого времени трансляции рекламы во время трансляции спортивных соревнований, если такое общее допустимое время установлено);

– в зданиях (помещениях, сооружениях) физической культуры, спорта (за исключением рекламы букмекерских контор, тотализаторов и букмекерских игр, игр тотализатора), учреждений образования, организаций здравоохранения, культуры;

– в изданиях, средствах массовой информации, предназначенных для граждан в возрасте до 18 лет либо специализирующихся на вопросах экологии, образования, охраны здоровья;

– на игрушках.

Организация и проведение конкурсов, лотерей, игр, иных игровых, рекламных мероприятий, пари в целях стимулирования реализации услуг игорных заведений и азартных игр (за исключением рекламы букмекерских контор, тотализаторов и букмекерских игр, игр тотализатора) запрещаются».

Напомним, с нынешнего сезона «Париматч» стал титульным спонсором экстралиги.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 октября 2019 года парламент принял предложенные ФХБ изменения в закон «О рекламе» в первом чтении.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Успей заработать на беспроигрышной серии «Динамо». Кэф на успех с «Трактором» почти 2.3!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика