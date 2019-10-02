«Пинские ястребы» – Беларусь U20: подопечные Дмитрия Саяпина продолжают победную серию

Источник материала: Полесская правда



«Пинские ястребы» выигрывают пятый матч кряду! Большая заслуга в этом капитана пинчан Валерия Полинина: хоккеист набирает результативные баллы пятый матч подряд. В поединке с Беларусью U20 в активе Валерия гол и результативная попытка в серии буллитов.

Пинские ястребы – Беларусь U20 – 2:1 ПБ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Дмитрий Саяпин, главный тренер «Пинских ястребов»:

— Для начала спасибо нашим болельщикам за поддержку. Что касается игры, то мои подопечные создали достаточно моментов для победы. Где-то снова подвела реализация, где-то здорово сыграл голкипер гостей. Тренерский штаб знал, что соперник непростой и может агрессивно, мощно проводить игровые отрезки. Выделю Артема Шпилева, который выручил «ястребов» в меньшинстве и серии буллитов. Будем готовиться дальше – к матчу с «Авиатором».

После 13 сыгранных матчей «Пинские ястребы» уверенно располагаются на втором месте в Экстралиге б.

По информации сайта федерации хоккея .

Фото сайта федерации хоккея.

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