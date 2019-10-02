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Лига Европы. «МЮ» в гостях у АЗ, ЦСКА – «Эспаньол», «Арсенал» против «Стандарда»

03.10.2019 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во 2-м туре Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с АЗ, киевское «Динамо» – с «Лугано».

«Арсенал» примет «Стандард», а «Севилья» – АПОЭЛ. 

Лига Европы

2-й тур

Группа А

Севилья Испания – АПОЭЛ Кипр
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Дюделанж Люксембург – Карабах Азербайджан
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Жози Бартель»
превью матча онлайн статистика

Группа В

Мальме Швеция – Копенгаген Дания
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Сведбанк»
превью матча онлайн статистика

 

Лугано Швейцария – Динамо Киев Украина
Дата проведения
3 октября, 22.00, «АФГ-Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Краснодар Россия – Хетафе Испания
Дата проведения
3 октября, 22.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Трабзонспор Турция – Базель Швейцария
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Шенол Гюнеш»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Спортинг Португалия – ЛАСК Австрия
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика

 

Русенборг Норвегия – ПСВ Голландия
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Леркендаль»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Лацио Италия – Ренн Франция
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Селтик Шотландия – ЧФР Румыния
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Витория Гимараэш Португалия – Айнтрахт Ф Германия
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Афонсу Энрикеш»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Англия – Стандард Бельгия
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

Группа G

Янг Бойз Швейцария – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
3 октября, 19.55, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика

 

Фейеноорд Голландия – Порту Португалия
Дата проведения
3 октября, 19.55, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика

Группа H

ЦСКА Россия – Эспаньол Испания
Дата проведения
3 октября, 19.55, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ференцварош Венгрия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
3 октября, 19.55, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа I

Сент-Этьен Франция – Вольфсбург Германия
Дата проведения
3 октября, 19.55, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика

 

Александрия Украина – Гент Бельгия
Дата проведения
3 октября, 19.55, «Арена Львов»
превью матча онлайн статистика

Группа J

Истанбул Турция – Боруссия М Германия
Дата проведения
3 октября, 19.55, «Башакшехир»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсберг Австрия – Рома Италия
Дата проведения
3 октября, 19.55, «Либенау»
превью матча онлайн статистика

Группа K

Бешикташ Турция – Вулверхэмптон Англия
Дата проведения
3 октября, 19.55, «Водафон-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Брага Португалия – Слован Братислава Словакия
Дата проведения
3 октября, 19.55, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика

Группа L

Партизан Сербия – АЗ Алкмар Голландия 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Партизан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 12 Стенгс, 1:1 – 42, пенальти Натхо, 2:1 – 61 Натхо, 2:2 – 66 Боадю.
ПартизанСтойкович, Милетич, Остоич, Павлович, Урошевич, Натхо, Тошич (Маркович, 63), Шчекич (Сума, 80), Здьелар, Асано, Умар (Гигич, 88).
АЗ АлкмарБизот, Вюйтенс (Хацидьякос, 54), Влар, Свенссон, Вейндал, де Вит, Мидтше, Идрисси (Сугавара, 31), Копмейнерс, Стенгс (Класи, 84), Боадю.
Предупреждения:
Здьелар (26), Мидтше (43).
Удаление:
Свенссон (27).

 

Астана Казахстан – Партизан Сербия
Дата проведения
3 октября, 17.50, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика

 

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Во 2-м туре Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с АЗ, киевское «Динамо» – с «Лугано».
 
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