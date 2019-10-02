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Лига Европы. «МЮ» в гостях у АЗ, ЦСКА – «Эспаньол», «Арсенал» против «Стандарда»
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Источник материала:
Tribuna.com
Во 2-м туре Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с АЗ, киевское «Динамо» – с «Лугано».
«Арсенал» примет «Стандард», а «Севилья» – АПОЭЛ.
Лига Европы
2-й тур
Группа А
Группа В
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Группа I
Группа J
Группа K
Группа L
- Дата проведения
-
19 сентября, 22.00, «Партизан»
- Голы:
-
0:1 –
12 Стенгс,
1:1 –
42, пенальти Натхо,
2:1 –
61 Натхо,
2:2 –
66 Боадю.
Партизан –
Стойкович, Милетич, Остоич, Павлович, Урошевич, Натхо, Тошич (Маркович, 63), Шчекич (Сума, 80), Здьелар, Асано, Умар (Гигич, 88).
АЗ Алкмар –
Бизот, Вюйтенс (Хацидьякос, 54), Влар, Свенссон, Вейндал, де Вит, Мидтше, Идрисси (Сугавара, 31), Копмейнерс, Стенгс (Класи, 84), Боадю.
- Предупреждения:
-
Здьелар
(26), Мидтше
(43).
- Удаление:
-
Свенссон
(27).
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Во 2-м туре Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с АЗ, киевское «Динамо» – с «Лугано».
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