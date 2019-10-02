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03.10.2019 15:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня сборная Россия провела третий матч на Кубке мира по регби в Японии. Россияне крупно проиграли команде Ирландии (0:35).

Таким образом, Россия потеряла шансы на выход в плей-офф Кубка мира.

Кубок мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа A

Ирландия – Россия – 35:0 (21:0)

Ирландия: попытки – Керни, О’Мэхони, Раддок, Конуэй, Рингроуз, реализации – Секстон (3), Карти (2).

Положение в группе: Ирландия – 11 очков (3 игры), Япония – 9 (2), Шотландия – 5 (2), Самоа – 5 (2), Россия – 0 (3).

 

Группа D

Грузия – Фиджи – 10:45 (3:7)

Грузия: попытка – Горгодзе, реализация – Матиашвили, штрафной – Матиашвили.

Фиджи: попытки – Наясалеву, Ломани, Туисова, Радрадра (2), Кунатани, Ратуниярава, реализации – Волавола (5).

Положение в группе: Уэльс – 9 (2), Австралия – 6 (2), Фиджи – 7 (3), Грузия – 5 (3), Уругвай – 4 (2).

 
 
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Сегодня сборная Россия провела третий матч на Кубке мира по регби в Японии.
 
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