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Минское «Динамо» одержало 5-ю домашнюю победу подряд с общим счетом 16:6

03.10.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (5:3).

Таким образом, «зубры» одержали пятую домашнюю победу подряд с общим счетом 16:6.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает 6-е место, набрав 15 очков в 13 матчах.

Команде Крэйга Вудкрофта осталось провести еще один матч домашней серии: 6 октября «зубры» сыграют с «Ак Барсом».

 

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (5:3).
 
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