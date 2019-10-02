|
Минское «Динамо» одержало 5-ю домашнюю победу подряд с общим счетом 16:6
03.10.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (5:3).
Таким образом, «зубры» одержали пятую домашнюю победу подряд с общим счетом 16:6.
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает 6-е место, набрав 15 очков в 13 матчах.
Команде Крэйга Вудкрофта осталось провести еще один матч домашней серии: 6 октября «зубры» сыграют с «Ак Барсом».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Трактор» (5:3).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)