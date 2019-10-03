Виктор Гончаренко: «Иногда тяжело принять результат, но надо. Можете бить в меня фразами, но через такое надо пройти»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пркомментировал поражение от «Эспаньола» (0:2) во 2-м туре , передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

– Иногда тяжело принять результат, но надо. Идти вперед, когда некуда, когда большие усилия приносят маленькие плоды. Вы опять можете бить в меня фразами, но через такое действительно надо пройти.

Когда имеешь преимущество в еврокубках, надо все-таки забивать, а мы играем эмоционально, оказываем психологический прессинг. Нам стоит играть более умно, но сможем это сделать, когда пройдем через такие препятствия.

В современном футболе разница между победой и поражением стирается, все зависит от мельчайших нюансов: удачной подачи, выигранного единоборства. Все может качнуться и в сторону победы, и в сторону поражения.

– Вчера говорили, что команда научилась дожимать в концовках. Сегодня этого не хватило?

– Это другая игра, это не РПЛ. Дожимать научились как раз в РПЛ. Есть одно единоборство, один момент, которые надо реализовать, но не всем хватает понимания в такой ситуации.

– Какие эпизоды определили результат?

– Они на поверхности. И если я говорю про ключевые моменты – это не значит, что я критикую кого-то конкретно. Легко критиковать Гогуа. Его карьера – это взлеты и падения. Он только пришел к нам из «Тамбова» и почти сразу попал на такой ответственный матч, в такое напряжение. Он просто играл глубже. Это не критика. Просто он многое пропустил, не до конца понимает нашу защиту.

– Разница между лигами так велика, что ЦСКА проигрывает 18-й команде Испании?

– Неуместно об этом говорить, не надо обращать внимание на место в Ла Лиге. Все матчи были как сегодня: могли как выиграть, так и проиграть.

– Что с Дивеевым и Магнуссоном?

– У Дивеева травма. А что именно и насколько серьезно – будем знать завтра вечером.

– Ошибка Магнуссона вызвана травмой?

– В конце мы атаковали больше эмоционально, не было стройности, и как следствие пропустили такой гол.

– Казалось, что в первом тайме играли слишком академично. Может, надо было как в хоккее – набрасывать и забивать с мясом?

– Характеристики игроков атаки не позволяют нам так забивать, разве что Бийол может. Влашич, Чалов, Сигурдссон, Ахметов отвечают за завершение в чистом виде, – сказал Гончаренко.