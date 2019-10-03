Билл Дэйли: «Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Будут клубы с российскими звездами»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига планирует провести матчи регулярного чемпионата в России.

«Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России. Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию.

Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России – это то, над чем мы работаем в настоящее время.

Мы думаем, что если игры НХЛ состоятся в России, то в них будут принимать участие российские топ-игроки. Мы постараемся привлечь клубы с российскими звездами к участию в матчах в России.

Нам нужно взаимопонимание с ФХР и КХЛ. Думаю, что наши отношения с двумя этими организациями в последние годы укрепляются», – заключил заместитель комиссара НХЛ», – заявил Дэйли.