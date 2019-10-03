Крэйг Вудкрофт: «Провал в третьем периоде? У нас все еще молодая команда. Этим игрокам предстоит многому научиться в хоккее»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (5:3).

– Мы знали, как играют команды Петериса – это команды, которые настроены на борьбу и сражаются до последнего. Сегодня мы именно это и увидели. В первом периоде мы выглядели хорошо. Перед игрой просил команду внимательнее отнестись к нашим голевым шансам. Из-за бережного использования моментов мы смогли выйти вперёд. Во втором периоде «Трактор» оказал прессинг. Мы смогли выдержать стартовый натиск, в середине периода смогли вернуться в игру и дальше период шёл на равных. В третьем периоде мы допустили две маленьких ошибки, за которые поплатились. Мы знали, что «Трактор» будет реализовывать подобные моменты. Ближе к концу игры «Трактор» перехватил инициативу, но ребята смогли собраться и удержать победный счёт.

– Энрот проводит 8 матчей в старте подряд. Нет ли желания дать ему передышку?

– Нет.

– Не боитесь, что в важный момент он может не выручить?

– Нет.

– С чем связан провал команды в третьем периоде?

– Как я уже говорил, у нас все еще молодая команда. Этим игрокам предстоит многому научиться в хоккее. Моменты, которые привели к голам в наши ворота – это маленькие помарки, недочеты, где-то слишком легко отнесся игрок к игровой ситуации. Тем не менее, мы идем вперед и прогрессируем. У нас есть в ростере опытные игроки, которые в такие моменты должны подсказывать молодым. Этот процесс прямо сейчас происходит. Думаю, в сезоне мы будем становиться лучше.

– В воскресенье матч с «Ак Барсом». Нужно ли дать команде отдохнуть или, наоборот, усиленнее тренироваться?

– Завтра команду ждет выходной. Ребятам нужно пополнить запас сил и восстановиться. В субботу мы проведем короткую, но интенсивную тренировку, разберем игру «Ак Барса», чтобы победить. Уверен, в воскресенье мы будем готовы к битве с таким серьезным соперником.

– Сегодня с точки зрения зрелищности как вы оцените матч?

– Повторюсь, что сегодня мы начали хорошо, но во втором периоде дали «Трактору» вернуться в игру. В третьем периоде был момент, когда мы упустили нити игры. Но, опять-таки, это из-за того, что в команде много молодых игроков. Если посмотреть на сезон, то можно увидеть, что пока не было такого момента, когда мы значительно вели в счете. Думаю, ребята немного растерялись и не знали, как распорядиться преимуществом. Боюсь, из-за этого мы едва его не растеряли. Тем не менее, если спрашивать о зрелищности, думаю, болельщикам игра понравилась. Наверняка они понимают, что у нас молодая команда. Думаю, им интересно смотреть за прогрессом этой команды.

– Который матч подряд в звене Паре и Костицына меняется третий человек. Сегодня это Казьянин, раньше был Демков и Когалев. Вы недовольны игрой третьего хоккеиста? С чем связаны перестановки?

– Нет, нельзя сказать, что я недоволен чьей-то игрой. Просто во время матча у нас было много вариаций и комбинаций. В какой-то момент ты хотел, чтобы команда надёжнее сыграла в защите, в другой – чтобы была острее атака. Нет такого, чтобы я был кем-то недоволен. Иногда ты чувствуешь, что нужно что-то поменять, чтобы это сочетание было более успешным. Но недовольства каким-то конкретным игроком у меня нет, – сказал Вудкрофт.