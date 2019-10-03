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Исаев о словах Нойока про геев: «Хороший футболист. Но такое ассорти в голове»

03.10.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал недавние слова полузащитника брестского «Динамо» Александра Нойока о сексуальных меньшинствах.

«Хороший футболист. Но такое ассорти в голове. Это умудриться нужно, найти связь фашизма, православия и гей парадов :). Хотя :)» – написал Исаев в своем Фэйсбуке.

Александр Нойок: «У нас православная страна, здесь парадов гейских не надо. Победили фашизм, все бились»

Мелкозеров теперь тоже на YouTube. Признайтесь, вы скучали по его интервью

 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал недавние слова полузащитника брестского «Динамо» Александра Нойока о сексуальных меньшинствах.
 
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