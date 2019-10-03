Сергей Гуренко: «Турнир друзей» – это вообще какой-то зверинец для меня.  Это сборище ненормальных людей, которые хотят 25 декабря меряться яйцами»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вспомнил момент, как после завершения карьеры хотел ее снова возобновить, а также поделился мнением о традиционном зимнем «Турнире друзей».

– Понятно, что если перезапускать карьеру, то надо ехать на Кипр или в другие какие-то теплые страны. Но не в Беларуси. Здесь свои нюансы. У нас народ какой-то ненормальный.

– В плане?

– Вот пример: если бы Тотти вышел играть с ребятами во дворе, то там бы его… Вот бывает выходишь, принимаешь мяч и тебе с двух ног сзади летит какой-то умолишенный еще орет там что-то. Это может только ненормальный человек так играть в футбол.

А «Турнир друзей» – это вообще какой-то зверинец для меня. Я сказал, что «Турнир друзей» – это сборище ненормальных людей, которые хотят 25 декабря меряться яйцами. У кого они больше. Тишка это придумал (Александр Тишкевич – прим. ). Глупость полнейшая. А потом некоторые лежат и лечатся после этого турнира, – сказал Гуренко в эфире программы «Футболка» .