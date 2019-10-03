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НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Виннипег», «Тампа» победила «Флориду»

04.10.2019 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Монреаль 4:3 (1:0, 1:3, 1:0)
Дата проведения
4 октября, 02.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Валльмарк (Пеши)
2:0 – 22 Нечас (Терявяйнен, Хэмилтон)
2:1 – 24 Татар ()
2:2 – 25 Котканиеми (Друэн, Лехконен)
2:3 – 36 Уил (Томпсон, Байрон)
3:3 – 46 Хаула (Дзингел, Хэмилтон)

 

Рейнджерс – Виннипег 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)
Дата проведения
4 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Стаал (Деанджело, Зибанежад)
1:1 – 17 Шайфли (Элерс)
2:1 – 20 Панарин (Труба, Зибанежад)
2:2 – 20 Уилер (Хейнола, Элерс)
3:2 – 26 Труба (Панарин, Крайдер)
3:3 – 26 Уилер (Куликов, Элерс)
3:4 – 42 Коннор (Лайне, Моррисси)
4:4 – 45 Зибанежад (Гаек, Труба)
5:4 – 55 Хауден (Шей, Фаст)
6:4 – 59 Смит (Зибанежад)

 

Питтсбург – Баффало 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Дата проведения
4 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Шири (Миттлстадт)
1:1 – 25 Малкин (Кросби, Летанг)
1:2 – 34 Шири (Миллер, Миттлстадт)
1:3 – 39 Далин (Олофссон, Райнхарт)

 

Тампа-Бэй – Флорида 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Дата проведения
4 октября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Кучеров (Жозеф, Сергачев)
1:1 – 22 Хоффман (Коннолли, Трочек)
2:1 – 30 Шаттенкирк (Киллорн, Сергачев)
2:2 – 48 Трочек (Экблад)
3:2 – 49 Палат (Киллорн, Сергачев)
4:2 – 53 Марун (Кучеров, Хедман)
5:2 – 59 Чернак (Чирелли)

 

Нэшвилл – Миннесота 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)
Дата проведения
4 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Эллис (Дюшен, Форсберг)
1:1 – 36 Дамба (Сутер, Фолиньо)
1:2 – 36 Цукер (Койву, Хант)
2:2 – 40 Гранлунд (Дюшен, Йоси)
3:2 – 41 Уотсон (Бонино, Эллис)
4:2 – 47 Арвидссон (Джохансен, Смит)
5:2 – 58 Форсберг (Дюшен, Экхольм)

 

Даллас – Бостон 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Дата проведения
4 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Ричи (Койл)
0:2 – 5 Хейнен (Макэвой, Гжельчик)
1:2 – 27 Хинтц (Павелски, Янмарк-Нюлен)

 

Колорадо – Калгари 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Дата проведения
4 октября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Донской (Бураковски, Жирар)
1:1 – 8 Монахан (Линдхольм, Годро)
2:1 – 16 Рантанен (Ландескуг)
2:2 – 21 Годро (Монахан, Ткачак)
3:2 – 32 Комфер (Задоров, Калверт)
4:2 – 36 Рантанен (Макар, Маккиннон)
4:3 – 37 Джиордано (Райан, Беннетт)
5:3 – 58 Донской (Грейвс, Ньето)

 

Анахайм – Аризона 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
4 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Грант (Линдхольм, Шор)
1:1 – 29 Степан (Келлер, Кессел)
2:1 – 39 Фаулер (Джонс, Роуни)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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