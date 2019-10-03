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НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Виннипег», «Тампа» победила «Флориду»
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Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
4 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
-
1:0 – 11
Стаал (Деанджело, Зибанежад)
-
1:1 – 17
Шайфли (Элерс)
-
2:1 – 20
Панарин (Труба, Зибанежад)
-
2:2 – 20
Уилер (Хейнола, Элерс)
-
3:2 – 26
Труба (Панарин, Крайдер)
-
3:3 – 26
Уилер (Куликов, Элерс)
-
3:4 – 42
Коннор (Лайне, Моррисси)
-
4:4 – 45
Зибанежад (Гаек, Труба)
-
5:4 – 55
Хауден (Шей, Фаст)
-
6:4 – 59
Смит (Зибанежад)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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