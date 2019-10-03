ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Дубицкая – 6-я в толкании ядря, Насер выиграла 400 м, другие результаты

04.10.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыграли четыре комплекта медалей.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

3 октября

Толкание ядра, женщины 

1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,55
2. Данниэль Томас-Додд (Ямайка) – 19,47
3. Кристина Шванитц (Германия) – 19,17...
6. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,86

400 м, женщины 

1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 48,14
2. Шона Миллер (Багамские острова) – 48,37
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 49,47

Семиборье, женщины

1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6981
2. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 6677
3. Верена Прениер (Австрия) – 6560

Десятиборье, мужчины

1. Никлас Коль (Германия) – 8691
2. Майсель Уйбо (Эстония) – 8604
3. Дамиан Уорнер (Канада) – 8529
13. Виталий Жук (Беларусь) – 8058

Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыграли четыре комплекта медалей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Виннипег», «Тампа» победила «Флориду»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
04.10.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика