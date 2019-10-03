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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Дубицкая – 6-я в толкании ядря, Насер выиграла 400 м, другие результаты
04.10.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
3 октября
Толкание ядра, женщины
1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,55
400 м, женщины
1. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 48,14
Семиборье, женщины
1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) – 6981
Десятиборье, мужчины
1. Никлас Коль (Германия) – 8691
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Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. Дубицкая – 6-я в толкании ядря, Насер выиграла 400 м, другие результаты
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разыграли четыре комплекта медалей.
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