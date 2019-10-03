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Сергей Шубенков: «Ради чего борьба с допингом, если Гэтлин и Коулмен на пьедестале чемпионата мира?»
04.10.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпион мира в барьерном беге
Чемпионом в беге на 100 м на ЧМ-2019 в Дохе стал американец Кристиан Коулмен, который пропустил три допинг-теста за последний год, но был оправдан. Серебро у другого американца –
«Мне понравилось, как
Хорошо, что Маша это поняла. Но мы говорили об этом года три назад, когда все комиссии атлетов жестко нас топили.
Зато, когда Эмме Коберн (американская легкоатлетка, чемпионка мира-2017 – Sports.ru) здесь задали вопрос, она технично отфутболила человека. Сказала, что всегда поддерживает IAAF. А вот про Россию говорить в свое время не стеснялась.
Надо, чтобы меры, которые применяются к России, распространялись на всех. Ненадежный человек – все, извиняй», – рассказал Шубенков.
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Сергей Шубенков: «Ради чего борьба с допингом, если Гэтлин и Коулмен на пьедестале чемпионата мира?»
Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков раскритиковал антидопинговую систему в легкой атлетике.
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