Сергей Шубенков: «Ради чего борьба с допингом, если Гэтлин и Коулмен на пьедестале чемпионата мира?»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион мира в барьерном беге раскритиковал антидопинговую систему в легкой атлетике.

Чемпионом в беге на 100 м на ЧМ-2019 в Дохе стал американец Кристиан Коулмен, который пропустил три допинг-теста за последний год, но был оправдан. Серебро у другого американца – , который был дважды дисквалифицирован за допинг. Третий участник американской спринтерской команды Майкл Роджерс также отбывал отстранение за допинг.

«Мне понравилось, как Маша Ласицкене сказала про Коулмена с Гэтлином . Ради чего борьба с допингом, если они здесь на пьедестале? И почему все спортсмены, которые нас топили, сейчас молчат?

Хорошо, что Маша это поняла. Но мы говорили об этом года три назад, когда все комиссии атлетов жестко нас топили.

Зато, когда Эмме Коберн (американская легкоатлетка, чемпионка мира-2017 – Sports.ru) здесь задали вопрос, она технично отфутболила человека. Сказала, что всегда поддерживает IAAF. А вот про Россию говорить в свое время не стеснялась.

Надо, чтобы меры, которые применяются к России, распространялись на всех. Ненадежный человек – все, извиняй», – рассказал Шубенков.

Запутанное правило антидопинга: Коулмен пропустил три теста, но избежал бана и взял золото на 100-метровке