Звезда МЛБ Пухолс в Минске: «Поверьте, однажды бейсбол здесь станет спортом номер один»

Источник материала: Tribuna.com

Суперзвезда МЛБ Альберт Пухолс, приехавший в Минск, порассуждал о будущем бейсбола в Беларуси.

«Когда жена встретилась с Алексом (Александром Сечко – главой федерации бейсбола Беларуси – прим.), посетила тренировку его команды и прислала мне фотографии. А сейчас я приехал сюда и познакомился с ним лично. Вижу, с какой страстью он отдается работе, как помогает юным игрокам. Всегда выступаю за то, чтобы дать людям шанс подняться на желаемый уровень. Не забывайте, я родом из страны третьего мира, Доминиканской Республики. Да, моя родина — бейсбольная страна, но там все точно так же мечтают пробиться наверх, как и здесь. С удовольствием провожу время в Минске и пытаюсь разузнать, чем могу помочь.

Мы с игроками «Минска» хорошо провели время. Я вижу, что ребята рады моему приезду. Они задавали вопросы, потому что хотят учиться. Поверьте, однажды он здесь станет спортом номер один. Сейчас это как ребенок, делающий первые шаги. Ему надо время, чтобы вырасти. Сколько? Может, лет двадцать, как и человеку. О моей поездке уже знают в МЛБ — может, обратят внимание на вашу страну. Кто раньше предполагал, что серьезный бейсбол появится в Израиле, Китае, Австралии? А там достигли прогресса. Надеюсь, так будет и в Беларуси», – сказал Пухолс.

Спортсмен вместе с супругой в свое время основали семейный благотворительный фонд с целью помощи детям, больным синдромом Дауна. По благотворительным делам пара много ездит по миру, в том числе бывает в Восточной Европе.

Жена Пухолса Дидре рассказала о знакомстве с главой федерации бейсбола Беларуси Александром Сечко.

«У меня есть пара друзей в Беларуси, они меня приглашали, и я приезжала. Весной выступала на одном мероприятии в Минске, организованном посольством США, и об этом узнали глава вашей федерации Александр Сечко и бейсболист по имени Антон. Они подошли ко мне — так мы познакомились и начали общаться», – рассказала Дидре.