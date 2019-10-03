Мэр Бреста: «Уровень проработки вопроса по строительству нового стадиона вы не представляете какой серьезный»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук прокомментировал планы по строительству под Брестом стадиона на 30 тысяч зрителей.

«Тот аншлаг, который был на игре «Динамо-Брест» и БАТЭ, сделал процесс строительства стадиона в Бресте практически необратимым. Желание многих тысяч людей быть на этой игре показало, что это реальная, хорошая тема. Я просто не имею права делиться той информацией, которая есть у меня и у Николая Николаевича Власюка (главного архитектора Бреста. — прим.). Но уровень проработки этого вопроса вы не представляете какой серьезный», — сообщил Рогачук.

Впервые идею строительства в Бресте стадиона озвучил директор брестского «Динамо» Виктор Радьков в июле прошлого года на пресс-конференции по случаю назначения Диего Марадоны председателем правления клуба.

Как сообщалось ранее, стадион планируют построить за городом на площадке за Каменецким кольцом. На территории объекта будут работать фудкорт и большой музей футбольной истории города.