Теему Пулккинен: «Фактор Вудкрофта важен в наших успехах. Его система дает плоды»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен отметил фактор Крэйга Вудкрофта.

«Рано говорить, что для меня нынешний сезон лучший в карьере. Сыграно не так много матчей. Да, мне сейчас игра дается, но не нужно об этом думать.

Важный момент – я сейчас полностью здоров. В прошлом году меня преследовали травмы, я ощущал дискомфорт, поэтому не мог играть в полную силу. Сейчас ничто мне не мешает.

Сложно сказать, чем отличается прошлогодняя команда от нынешней. Но сейчас мы все на 100 процентов отдаемся игре, никто не выпадает. В любой момент матча мы бьемся за победу, это позволяет нам в равных матчах завоевывать очки. КХЛ – очень ровная лиге. Чтобы побеждать здесь, нужно показывать не только мастерство, но и полную самоотдачу. Фактор Вудкрофта важен в наших успехах. Его система дает плоды», – сказал Пулккинен в программе «Овертайм».